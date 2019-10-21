Расим Агаев, автор haqqin.az 12:52

Ничто так не свидетельствует о крахе и конце народнофронтовского двжения, как недавняя трагикомичная попытка его лидеров вновь захватить главную площадь Баку и таким образом подтвердить свои ультрареволюционные претензии. Давненько пребывающие на обочине общества политики пытались этаким образом овладеть вниманием своих сограждан, вернуть себе давно утраченное звание безусловного политического лидера Азербайджана. Увы, нескольких властных дубинок хватило на то, чтобы развеять эти политические претензии (или иллюзии– как хотите). Как писал классик, больно бьется треклятая!

Где он, список предательств? И суть произошедшего даже не в этом – сама попытка реанимации уличных боев как способа борьбы за власть не встретила общественного сочувствия, не говоря уже о желании сколь-нибудь серьезных сил поддержать эту запоздалую ультрареволюционность последователей тех, кто, казалось, еще недавно владел умами масс. Все, господа фронтисты, как сказал бы один из тех, кто стоял у истоков народнофронтовского движения, - Зардушт Ализаде, спектакль окончен. Кто знает, если б в свое время формирующаяся партия сохранила группу демократов-интеллектуалов, ПНФА обрела бы иное политическое лицо, иную историю, иную политическую практику и традиции.

Однако в практической идеологии движения возобладал пещерный национализм, помноженный на радикальные методы политической борьбы. Сейчас, однако, представляется, что раскол тот был исторически обусловлен азербайджанскими политическими реалиями и мы получили то, что на сегодня имеем – политическую организацию, цели и формы борьбы которой давно отринуты действительностью, самим ходом политической истории. Собственно, занавес действа под названием народнофронтовская революция в Азербайджане опустился давно. К тому времени интеллектуалы, составлявшие трагикомическое меньшинство в НФА, давно уступили место эльчибеевцам-переворотчикам, за которыми тянется длинный хвост бездарных попыток силового захвата власти. Начались они с трагического января теперь уже далекого 90-го и закончились 13 октября нынешнего года. Воистину запоздалое воскресенье НФА! Да, господа эльчибеевцы, за вами тянется длинный хвост бездарных переворотов, перевернувших Республику Азербайджан и окончательно лишивших поколение, вышедшее на площадь осенью 1988 года, надежд на мирное демократическое развитие.

Мне на всю жизнь запомнился тот день, потому как накануне, возвращаясь из своей затянувшейся загранкомандировки, заехал к друзьям в Вильнюс, чтобы посмотреть на демократические перемены в Прибалтике. Улицы и площади Вильнюса, как и Риги, впечатляли, укрепляя надежды любого советского человека в том, что это возможно – мирный переход от тоталитаризма к современным демократическим формам бытия. Окрыленный увиденным, а главное услышанным, вместе с друзьями из Вильнюса направился в родной Баку – мне не терпелось показать им панораму демократических перемен на своей родине. Прямо из аэропорта мы кинулись на главную площадь азербайджанской столицы, где нас встретил грозный клич народнофронтовского оратора Неймата Панахова, приказавшего многотысячной, бредившей демократией толпе присесть на асфальте, а затем встать. И так до полного изнеможения моих пожилых попутчиков-прибалтов.

Прыжок века: из болота тоталитаризма в беспросветную демократию! К чему эти воспоминания, хорошо известные каждому бакинцу, каждому азербайджанцу, спросит читатель. А к тому, что именно с этого начался тот самый жаркий летний день 1992 года, когда кучка боевиков из команды неудавшегося востоковеда Абульфаса Алиева, ведомая танком с искорёженными гусеницами, с трудом преодолев подъем к президентскому дворцу, все еще именовавшемуся в народе аппаратом ЦК, словно бы в безнадежном раздумье замерла у дверей - вожделенной мечты налетчиков и их главарей. Самым примечательным в этом эпизоде захвата твердыни бывшей партийной власти явилось то, что посланцев Эльчибея встречал некто Шахбазов, приближенный павшего президента, партийный чиновник, как выяснилось годом позже, знакомый с новыми претендентами на роль главы новой азербайджанской государственности. Увы, все революции так или иначе замешаны не только на непроходимой глупости их предводителей, убежденных в том, что одним махом можно перепрыгнуть из болота тоталитаризма в демократическое будущее. Ими движет жажда непрекращающейся борьбы за власть в собственных рядах. И чаще всего убеждение это является не столько следствием политического переосмысления надвигающихся общественных перемен, сколько главной человеческой особенностью - приспособленчеством, которое отличает революционную толпу от истинно демократически настроенных граждан. А от политического приспособленчества до прямого предательства – известное дело – один шаг. Именно предательство старых политиков и авантюризм нарождающейся так называемой народной демократии и покончили с самой яркой и самой плодотворной эрой - более семи десятилетий! - с точки зрения экономического и культурного развития, в новейшей истории Азербайджанской Республики. Пройдет что-то еще около года, и в зале заседаний Верховного Совета представители всех политических сил - и уходящих, и новых, рвущихся к вожделенной власти - станут свидетелями стычки двух лидеров, так сказать, перестроечной формации – Рагима Казиева и Арифа Алиева, открытым текстом обвинявших друг друга в предательстве. Увы, то был тот самый редкий случай, когда лидеры народнофронтовского движения были как никогда правы… Опять ставка на улицу? Демократия никогда и нигде не приходила в один миг, посредством безумного прыжка миллионов людей из беспросвета настоящего в неизвестность будущего. В такое чудо могут верить только политические глупцы или отъявленные авантюристы. И теми и другими запружены дороги всех революций. Великое их множество бродит на дорогах нашего отечества и по сию пору. Они, поверьте, не меньшее зло, чем несметное число коррупционеров, поглощающих народное добро в высоких кабинетах. Ибо распознать коррупционера не стоит особого труда. И с ним покончить можно с помощью обыкновенного ареста. Совершенно иное дело мошенник, взобравшийся на трибуну перед жаждущей перемен людской массой. Как быть с этим новейшим азербайджанским политическим явлением? А ведь так рождаются везде и всюду вожди революционных бурь.