Низкие акцизы на автомобили с гибридными двигателями — новый шаг для привлечения внимания к экологии и увеличения продаж авто такого типа. Этим озаботились польские парламентарии. Закон о снижении акцизного налога уже рассматривается в польском Сейме. Кому же выгодна эта законодательная инициатива?

Но все же постепенно уходит в прошлое эра двигателей внутреннего сгорания, а значит, уменьшается потребления продуктов нефтепереработки. Что соответствует мировым тенденциям уменьшения зависимости от цен на нефть.

К тому же уже начинается внедрение транспорта на водородном топливе. В Риге, например, еще год назад рекламировали переход части городского транспорта на водород. Правда, пока что примеров в реальной практике немного.

Таковых пунктов в Польше, в Латвии, в Литве и в Эстонии пока что негусто. В то же время количество традиционных сетей АЗС не уменьшается, а даже медленно растет.

Тенденция более широкого использования легковых автомобилей на автодорогах Европы и мира стала уже стабильной. Гибридные двигатели сейчас пока еще успешно конкурируют с теми, что работают на электричестве. Если первые в ходе движения могут переключаться с бензина/дизеля на электрорежим, то электромобили имеют ограниченный запас хода — до ближайшего пункта подзарядки.

Польские политики, которые выступили с инициативой доплат владельцам электромобилей и водородных новинок, столкнулись с критикой со стороны тех, кто считает, что в проекте отсутствует доплата владельцам гибридного транспорта, который является первым шагом в цепи полного перехода на электродвигатели.

После жарких споров депутаты приняли проект закона о снижении акциза, в том числе для гибридов. Об этом сообщает польское издание AutoCentrum.

Если емкость двигателя такого транспортного средства не превышает 2 литров, то акциз снижается с 3,1 до 1,55 процента. Для двигателя «условно гибридного» емкостью больше 2-х, но меньше 3,5 литра, акцизный налог уменьшается на более серьезную цифру — с 18,6 до

9, 3 литра. Таким шагом, как считают инициаторы проекта, будет стимулировано распространение низкоэмиссионных машин и постепенный переход на транспортные средства с нулевым выбросом вредных веществ.

Разница в продажах автомобилей с гибридным двигателем в Польше по-прежнему не в пользу электромобилей. Потому, считают законодатели, гибридные будут выполнять немаловажную роль для улучшения воздуха в стране, особенно в снижении окисей азота и углерода.

Ставка законодателей после принятия закона сделана на увеличение доли продаж больших гибридных авто. Даже при покупке в автосалоне легковушки с малым объемом движка клиент будет платить на 250 евро меньше. А при покупке более серьезного, крупного транспортного средства экономия может составить уже несколько тысяч евро. Конечно, не исключено, что автодилер не обязан строго следовать закону и резко снижать акциз. И все же закон есть закон.

Самым крупным игроком на авторынке 40-миллионной Польши в сегменте гибридных транспортных средств является японская Toyota. Ее доля составляет аж 80 процентов.

Если такое заметное снижение акцизов заинтересует поляков, то от этого выиграют, конечно, не только они, но и автогигант. Впрочем, выиграют все поляки и соседи по ЕС — ведь чем больше экологически чистого транспорта будет выходит на автострады этой крупной европейской страны, тем лучше будет дышаться всем обитателям континента.

Надо помнить: наш мир все же очень мал.