Продажу мяса в Азербайджане освободят от НДС

Продажа мяса животных в Азербайджане с 2020 года будет освобождена на четыре года от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Report.

Согласно информации, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс страны.

При этом освобождение от налогов не распространяется на предназначенное для переработки мясо, за исключением разделанного и замороженного мяса животных.

В документе также предлагается продлить действие применяемого с 2017 года правила об освобождении от уплаты НДС на продажу мяса птицы к концу 2023 года.