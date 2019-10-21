Есть такие политики, которых больше любят за рубежом, чем в собственной стране. Джастин Трюдо, несомненно, принадлежит к этой когорте: молодой, прогрессивный, симпатяга. «Нам бы такого!» Канадцы не ценят свое богатство. На прошедших парламентских выборах Либеральная партия едва не уступила лидерство консерваторам. Больше того, в процентном отношении партия Трюдо таки проиграла партии Эндрю Шира.

Тут основной ресурс голосов – Новая демократическая партия. Сейчас эти по факту социал-демократы Канады переживают не лучшие времена. На взлете, в 2011 году, они имели 30-процентную поддержку и 103 места в парламенте, теперь всего 16% и 24 места, почти в два раза меньше, чем получили в 2015-м. Хотя либералы боялись, что с новым непривычным лидером, сикхом Джагмитом Сингхом, новые демократы отнимут у них больше голосов, этого не случилось. Но именно миноритарный статус правительства Трюдо делает Сингха могущественной фигурой в новом канадском парламенте, несмотря на общий неуспех его партии. Это то, что называют «золотой акцией».

На выручку везунчику-премьеру пришла мажоритарная система голосования, когда никому не интересно, с каким замечательным результатом пришел второй финалист. При том что за либералов проголосовало 33% избирателей (на 6,5% меньше, чем в 2015 году), а за консерваторов 34,4% (плюс 2,5%), первым удалось получить 157 мест в парламенте, а вторым 121 место. До большинства в 338-местном парламенте однопартийцам Джастина Трюдо не хватает 14 мандатов, и это, конечно, усложняет работу его правительства. За дополнительными голосами придется ходить на поклон в другие партии.

Сами канадцы больше внимания уделяют неудаче Эндрю Шира, главы Консервативной партии. От него ожидали, что ему удастся добиться большего, с программой снижения налогов и при ослабевшем от скандалов Трюдо. Лидер либералов уже не так и молод – ему 47 лет, а Ширу еще 40, к тому же этот представительный, со своими метр девяносто три ростом, политик с 2011 по 2015 года был спикером нижней палаты парламента, отличный опыт. Но Эндрю Шир еще и человек совершенно искренних консервативных взглядов, и он откровенно плыл на вопросах об абортах и гей-браках. Для сверхтолерантных канадцев такие вещи имеют значение.

В то же время Джастина Трюдо скорее расстроила, чем выбила попытка конкурентов обвинить его в расизме, когда во время его визита в Индию в печати появились его старые фотографии, на которых будущий премьер изображал темнокожего. Куда сильней по нему ударила история с попыткой повлиять на правосудие.

Расположенную в Монреале компанию SNC-Lavalin обвиняют во раздаче взяток в Ливии с 2001 по 2011 годы. Премьер пытался добиться от генпрокурора Джоди Уилсон-Рейбаулд, чтобы с компанией заключили мировую, которая бы позволяла ей и дальше претендовать на государственные заказы. Генпрокурор предала эти просьбы главы правительства огласке. Трюдо объяснил свои действия тем, что не хотел, чтобы строительный гигант без заказов не начал сокращать рабочие места.

Трюдо добился того, чтобы Джоди Уилсон-Рейбаулд покинула ряды Либеральной партии, и она превратилась в его неукротимого критика. На этих выборах она, кстати, стала депутатом, уже как независимый кандидат. Так что в новом парламенте у симпатяги Джастина будет гарантированный постоянный оппонент.