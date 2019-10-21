Гурбан Гурбанов: «Все мы ждем победы «Карабаха» над киприотами»

«Для нас каждая игра важна, - говорит наставник агдамского клуба. - И завтра тоже будет важный матч. Конечно, все мы ждем победы. Постараемся хорошо сыграть. Неплохо подготовились. Сделаем все, чтобы сыграть одну из своих лучших игр. Махир Эмрели и Хайме Роме приступили к тренировкам с командой. Будут ли они играть? Решим завтра. Скорее всего, их имена будут в заявке на матч. И имя Араза Абдуллаева тоже.

В чем отличие между АПОЭЛ, с которым мы играли в августе, и нынешним? Тогда у них сменился главный тренер. Команда была очень мотивирована. К тому же мы не знали, в каком стиле они будут играть. В Баку они сыграли иначе. Мы это предполагали, но нам было нелегко. Сейчас команда и тренер уже определенное время вместе. С новым тренером они стали более опытными. Но мы готовы к любым трудностям.

Вы знаете результаты первых двух туров в нашей группе. Никто не ожидал домашнего поражения АПОЭЛ от «Дюделанжа». Вероятнее всего, в нашей группе борьба будет идти до последнего. Три команды будут бороться за 2-е место. И шансы есть у всех. Насколько сложно психологически в третий раз в сезоне играть с одной командой? Есть и плюсы этого и минусы.

Мы в чемпионате страны с каждым соперником играем по четыре раза. Обеим командам будет непросто. Знаем друг друга хорошо, можем хорошо проанализировать друг друга. Мы должны играть с огромным желанием. У нас есть свой стиль, который мы пытаемся улучшить. Стиль плюс мотивация – это должно нам помочь завтра достичь хорошего результата».