Гара Гараев: «Смешно, когда армяне приносят свою тряпку на стадион и пытаются что-то доказать»

Футболист « Карабах а» Гара Гараев поделился своим мнением перед завтрашней игрой Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ и еще раз высказался об инциденте в матче с «Дюделанжем».

«Мы хорошо готовы, потерь в составе нет. Главное быть готовыми не только физически, но и психологически. Соперники хорошо знают друг друга. Играем дома. Постараемся воспользоваться поддержкой болельщиков и добиться хорошего результата. Игра в родных стенах – наше главное преимущество. Это для нас дополнительный стимул и мотивация».

Полузащитнику был задан вопрос и о событиях в матче 2-го тура против люксембургского «Дюделанжа», когда армянские провокаторы пустили над полем стадиона дрон с так называемым флагом никем не признанной «НКР».

«Мы как спортсмены не хотим смешивать спорт и политику. Не хотим участвовать в грязных играх. Мы представляем Азербайджан, мы представляем Карабах. Хотим и дальше прославлять наш Карабах, нашу страну. Нас такие провокационные действия не беспокоят, потому что Карабах – наш. Это армяне, судя по всему, нервничают, так как понимают, что это не их территория, от этого и предпринимают подобные действия. Приносить свою тряпку на стадион и пытаться что-то доказать этим – это смешно».