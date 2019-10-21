В Армении бастуют железнодорожники: требуют высоких зарплат

Во втором по величине армянском городе Гюмри машинисты дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» - ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) устроили сегодня забастовку, пишут армянские СМИ.

В результате забастовки движение электропоездов, связывающих город с Ереваном, прервано. Участники забастовки требуют повышения зарплат на 30%.

Отмечается, что это не первая забастовка армянских железнодорожников. У депо собрались журналисты, однако их не впускают, так как это стратегический объект.

Пресс-секретарь ЗАО заявил Sputnik Армения, что руководство пытается решить проблемы бастующих железнодорожников. Однако он затруднился сказать, какое решение будет принято, добавив лишь, что со вчерашнего дня сотрудники депо не выходят на работу.

Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения о принятом премьер-министром Армении Николом Пашиняном «секретном распоряжении» повысить вдвое зарплаты руководящего состава министерств и ведомств республики, а также ее губернаторского корпуса.