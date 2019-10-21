НАТО о меморандуме России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России", - сказал он журналистам в среду.

При этом Столтенберг отметил, что соглашение по прекращению огня на северо-востоке Сирии, заключенное ранее при посредничестве США, является основой для политического решения конфликта.

"Мы видели, что можно двигаться к политическому решению… Нам нужно двигаться дальше, чтобы иметь реальное переговорное, политическое решение в Сирии", - сказал он.