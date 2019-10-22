Ильхам Алиев освободил от должности Рамиза Мехтиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамиза Мехтиева от должности главы Администрации президента, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамиза Мехтиева от должности главы Администрации президента, сообщает официальный сайт главы государства.
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