Ильхам Алиев освободил от должности Рамиза Мехтиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамиза Мехтиева от должности главы Администрации президента, сообщает официальный сайт главы государства.

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