Синоптики о погоде на завтра: пасмурно, туман
В четверг, 24 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, морось, северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью 12-16, днем 19-22, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 20-25, в горах ночью 4-7, днем 10-15 градусов тепла.