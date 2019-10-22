CNN: Россия и Турция унизили США

После соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным совместно патрулировать север Сирии, США оказались крупнейшим геополитическим неудачником. Об этом сообщает CNN.

Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».

Американский сенатор-демократ Боб Менендес отметил, что Россия и Турция «получили именно то, что хотели», передает USA Today. По его мнению, российская и турецкая стороны вышли победителем, а у Вашингтона даже нет ясности относительно того, где могут остаться американские войска.

Ранее, 22 октября, Путин и Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.