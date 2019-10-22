После заключения российско-турецких соглашений в Сочи стороны заявили о фактическом завершении операции «Источник мира». Жители Турции рассматривают происходящее как триумф вооруженных сил и дипломатов своей страны и надеются на скорейшее возвращение беженцев, проживающих на турецкой территории, передает Euronews.

«Турция больше не та, что раньше. Турция получила все, что хотела: и на поле боя, и за столом переговоров. Операция прекращена, США и курдские силы отступили. Турция выполнила все задачи», - заявил местный житель.

«Турция может вздохнуть свободно. Мы всегда рады принять беженцев, своих братьев, наши двери для них всегда открыты. Но теперь настала пора им вернуться на свою землю, в свою страну», - говорит другой.

При этом в Анкаре подчеркивают, что прекращение операции не означает уход турецких военных из Сирии. Согласно договоренностям, теперь их задача — обеспечить возвращение беженцев.