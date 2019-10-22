Микаил Джаббаров освобожден от должности министра налогов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении Микаила Джаббарова от должности министра налогов, сообщает АзерТадж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении Микаила Джаббарова от должности министра налогов, сообщает АзерТадж.
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