Кипрский АПОЭЛ прилетел в Баку фото
Футболисты кипрского АПОЭЛ прибыли в Баку, где завтра проведут матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы против «Карабаха».
Киприоты привезли в столицу Азербайджана 20 футболистов основного состава. Также вместе с первой командой в Баку прибыли игроки АПОЭЛ U-19, которые сыграют в Юношеской Лиге УЕФА с «Габалой».
Матч Лиги Европы «Карабах» - АПОЭЛ состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:55. Встреча Юношеской Лиги УЕФА «Габала» - АПОЭЛ также пройдет завтра. Игра состоится в Габале. Время начала матча – 14:00. В первой игре на Кипре команды сыграли вничью 1:1.