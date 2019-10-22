Керем Гасанов потерял должность
После распоряжения президента Ильхама Алиева об объединении ряда госструктур в составе Министерства экономики был упразднен Госкомитет по вопросам имущества, который возглавлял Керем Гасанов.
После распоряжения президента Ильхама Алиева об объединении ряда госструктур в составе Министерства экономики был упразднен Госкомитет по вопросам имущества, который возглавлял Керем Гасанов.
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