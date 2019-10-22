Российская военная полиция на границе с Турцией

Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) в районе сирийско-турецкой границы, заявили в российском Минобороны.

По данным министерства, полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили взаимодействие при выполнении задач.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская военная полиция выдвинулась на северо-восток Сирии к территориям, которые граничат с зоной проведения турецкой операции "Источник мира".

В военном ведомстве также сказали, что подразделения военной полиции окажут помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка. Также они будут патрулировать назначенные районы и окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.