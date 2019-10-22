Эрдоган предложил Джонсону, Меркель и Макрону встретиться у сирийской границы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону встретиться либо в Стамбуле, либо в городах Шанлыурфа и Газиантеп на границе с Сирией.

«Два дня назад мне звонил Борис Джонсон и предложил встретиться нам вчетвером с Меркель и Макроном в Лондоне. Я ответил, что лучше в Стамбуле или в близких к границе Шанлыурфе или Газиантеп», – передает слова Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что если они откажутся посещать Турцию, то встреча может состояться в Лондоне, где 3-4 декабря состоится саммит лидеров стран-членов НАТО.