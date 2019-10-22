Путин спросил у президента ЦАР об убийстве Орхана Джемаля

Президенты РФ и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) - Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера на встрече в Сочи подтвердили настрой на завершение расследования произошедшего в ЦАР год назад убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, расследование этого преступления обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании. Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве", - сказал Песков.

Российские журналисты были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики. По данным СК, журналисты были убиты с целью ограбления.