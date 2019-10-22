Депутат Вахид Ахмедов о новых кадровых перестановках

Молодые кадры из числа вновь назначенных оправдали свои прежние должности, показали, что умеют работать, не говоря уже о том, что их имена не запятнаны никакими коррупционными скандалами, подчеркнул депутат.

«В этой связи хочу особо выделить Микаила Джаббаров, который в последние годы своей деятельностью на разных высоких постах доказал, что является профессионалом и реформатором. Поэтому сегодняшнее распоряжение президента о назначении Джаббарова министром экономики и расширении его полномочий является вполне логичным, свидетельствующим о доверии главы государства к этому человеку», - сказал В.Ахмедов.

Вместе с тем депутат отметил, что вопросы, которые президент поднял на совещании по социально-экономическому положению страны, прежде всего о развитии ненефтяного сектора, борьбе с монополизмом, теневой экономикой и другие, должны стать для нового министра экономики первостепенными.