Рамиз Мехтиев - новый президент АН обновлено
Рамиз Мехтиев избран на должность президента Национальной Академии Наук Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев подписал распоряжении об утверждении Рамиза Мехтиева на этой должности.
* * *
Бывший глава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде выдвинул кандидатуру Рамиза Мехтиева на должность ее президента.
В настоящее время в Академии наук проходит заседание, в повестке дня которого - избрание нового президента.
* * *
На съезде Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходят выборы президента Академии наук, сообщает Report.
Согласно информации, в голосовании принимают участие академики и члены-корреспонденты НАНА.
Отметим, что 85-летний академик Акиф Ализаде подал сегодня в отставку с поста президента НАНА.