Рамиз Мехтиев - новый президент АН обновлено

Рамиз Мехтиев избран на должность президента Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев подписал распоряжении об утверждении Рамиза Мехтиева на этой должности.

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Бывший глава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде выдвинул кандидатуру Рамиза Мехтиева на должность ее президента.

В настоящее время в Академии наук проходит заседание, в повестке дня которого -  избрание нового президента.

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На съезде Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходят выборы президента Академии наук, сообщает Report.

Согласно информации, в голосовании принимают участие академики и члены-корреспонденты НАНА.

Отметим, что 85-летний академик Акиф Ализаде подал сегодня в отставку с поста президента НАНА.

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