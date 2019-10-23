Впервые в истории Ирана женщины будут комментировать футбольный матч мужских команд, сообщает IRNA.

Наджме Джафари и Нилуфар Ардалан по радио будут освещать встречу третьего тура Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Челси", которая пройдет в среду в Амстердаме.

10 октября в Тегеране состоялся матч между сборными Ирана и Камбоджи, на котором присутствовали около 3,5 тыс. женщин. Встреча стала первым за почти 40 лет матчем, где женский пол среди зрителей был представлен массово.