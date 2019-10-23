Трамп анонсировал заявление по Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал успехом операцию по выводу курдских вооруженных формирований с буферной зоны на границе Сирии и Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что благодаря его соглашению с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось создать безопасную территорию на границе.

«Большой успех на турецко-сирийской границе! Безопасная зона создана! Режим прекращения огня продержался, и боевые действия закончены. Курды в безопасности и очень хорошо работали с нами. Задержанные заключенные (боевики - ред.) ИГ схвачены. Я выступлю с заявлением в 11:00 из Белого дома. Спасибо!» — написал Трамп.