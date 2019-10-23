Переброшенные из Сирии военные США будут выведены в Катар или Кувейт

Американские силы, которые уходят из Сирии на территорию Ирака, покинут его в течение четырех недель, заявил министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри после встречи с главой Пентагона Марком Эспером.

Аш-Шамри отметил, что после Ирака выходящие из Сирии американские войска направятся в Кувейт, Катар или вернутся в США, передает РИА Новости.

Эспер сегодня прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Он намеревается встретиться также с премьером Ирака Аделем Абд аль-Махди. Стороны должны обсудить сокращение числа американских военных в Сирии и роль Ирака в этом.

Отметим, что военные США покинули большую часть своих баз в сирийских провинциях Алеппо, Хасаке и Ракке.