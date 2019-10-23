Переговоры Мамедъярова и Джавада Зарифа

В рамках проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Эльмара Мамедъярова и Мохаммада Джавада Зарифа, сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам, находящимся в повестке двусторонних отношений, отметили, что взаимное уважение и доверие между главами двух стран играют решающую роль в азербайджано-иранских отношениях.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.