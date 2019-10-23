Ильхам Алиев Микаилу Джаббарову: «Чиновники устраняют своих конкурентов»

«Этому способствуют государственные чиновники, у которых есть бизнес-интересы. Используя свои возможности, они устраняют конкурентов, в некоторых случаях клевещут на них. Чиновники создают такие условия, что бизнесмены вынуждены продать свой бизнес или уехать. Этого нельзя допускать. Знаю, что на вас, как на министра налогов, некоторые люди пытались оказать давление, чтобы не трогали их бизнес. Я знаю, что вы настойчиво выступали против этого. Я всегда поддерживал это и оказывал вам поддержку. Говорил, что вся работа должна осуществляться на высоком уровне, невзирая ни на кого. Никто не может иметь привилегий. Есть только одна привилегия: платить налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что в связи с этим перед Микаилом Джаббаровым стоят большие задачи.

«Для нас основным приоритетным вопросом является устойчивое развитие экономики страны. Как я говорил, это позволит нам выделять больше средств на социальную сферу», - подчеркнул глава государства.