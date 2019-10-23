Проект Canlı Kitab от Nar

Nar, всегда поддерживающая социальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями, дала старт проекту Canlı Kitab в сотрудничестве с Radio Antenn 101 FM.

В рамках проекта известные актеры и чтецы озвучат избранные произведения мировой и азербайджанской литературы, которые будут записаны на специальные внешние носители. В то же время эти произведения будут транслироваться в эфире Radio Antenn 101 FM. Основная задача проекта - сделать доступной для всех интересную информацию о жизни и произведениях ведущих представителей мировой и азербайджанской литературы, представляя образцы избранных литературных произведений.

Одной из основных причин поддержки данного проекта послужило ограниченное количество аудиоконтента на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. По завершении проекта планируется раздача флеш-карт со всеми аудиозаписями людям, которым трудно читать бумажные книги. Тем самым заложится основа аудиобиблиотеки для людей с нарушением зрения.

Программа транслируется в эфире Radio Antenn 101 FM пять дней в неделю с 10:00 до 12:00.