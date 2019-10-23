Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году. Список составила компания Growth from Knowledge, результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Покупательная способность на Украине на душу населения составляет 1 830 евро.
Первое место в рейтинге занимает Лихтенштейн, где покупательная способность на душу населения составляет €67550. В исследовании отмечается, что этот показатель более чем в 4,5 раза первышает средний показатель по Европе (€14739). На втором месте — Швейцария (€42057), на третьем — Люксембург (€35096).
Странами с низкой покупательной способностью, помимо Украины, оказались Молдавия и Косово.