Евросоюз подготовил новые антитурецкие санкции

Евросоюз осудил военную операцию Турции в Сирии, подготовив проект новых экономических санкций в отношении Анкары, сообщили представители Европарламента.

В частности, предлагается заморозить льготный режим турецкого сельскохозяйственного экспорта в ЕС. Хотя европейские законодатели не имеют права голоса в отношении торговых санкций, у них есть возможность сокращения выплат в размере около 250 млн евро, которые предоставляются Турции в рамках процесса интеграции с ЕС. Крайней мерой является прекращение действия таможенного соглашения между ЕС и Турцией, передает ТАСС.

Европарламент требует от Анкары отказаться от претензий на контроль над зоной безопасности на северо-востоке Сирии. Предлагается ввести персональные санкции против турецких чиновников.