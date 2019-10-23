Тренер АПОЭЛ: «Завтра после матча с «Карабахом» улыбаться буду я»

«Если матч, сыгранный в Баку против « Карабах а» в августе, был сродни финалу, то сейчас нам нужно набирать очки, - говорит немецкий специалист. - Нам нужно не просто сыграть организованно, но также проявить терпение, хладнокровие и большое желание. Мы имеем возможность набрать первые очки в групповом турнире. За этим мы сюда и приехали.

Главный тренер кипрского АПОЭЛ Томас Долль на пресс-конференции в Баку поделился ожиданиями от завтрашней игры Лиги Европы с « Карабах ом» и провел параллели с предыдущей встречей с чемпионом Азербайджана, которая состоялась в августе этого года в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда, как известно, АПОЭЛ выиграл 2:0 и вышел в раунд плей-офф.

Не пугает ли меня заполненный стадион? И в августе у «Карабаха» была отличная поддержка. Это хорошо, когда на стадионе аншлаг. Но мы знаем, что надо делать.

Болит ли у меня голова из-за завтрашней игры? У меня никогда не болит голова. Мы хорошо подготовились. Ментально готовы. В предыдущей игре с «Карабахом» мы смогли показать себя и забить нужные голы. Постараемся сделать то же самое.

Почему я улыбаюсь меньше, чем во время августовской предматчевой пресс-конференции в Баку? После тяжелого перелета мы немного устали, но на завтрашнюю игру это не повлияет. Не волнуйтесь, завтра после матча я буду улыбаться! (смех в зале)

Что будет в случае нашего поражения? В футболе, да и в жизни тоже не стоит думать о негативе. У меня в голове нет места таким мыслям. Мы думаем только о победе».

В свою очередь, словенский нападающий АПОЭЛ Роман Безьяк заявил, что стоит забыть результаты первых двух туров, в которых «Карабах» набрал 3 очка, а АПОЭЛ – ни одного. «Мы хотим победить, как сделали это в августе. Сейчас у нас нет очков. Нам очень важно выиграть. Я не могу сказать, что мы чего-то боимся в «Карабахе». Мы обыграли их один раз. Нужно выйти завтра и показать свою игру. Предыдущие два тура Лиги Европы – уже история. Каждый следующий матч начинается со счета 0:0. Поэтому не так уж важно, что было до этого. Завтра стадион будет забит до отказа и болельщики будут жаждать реванша? Это проблемы болельщиков. Когда стадион полон – это хорошо. На нашу игру это не повлияет».

Напомним, что матч «Карабах» - АПОЭЛ пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:55.