Ильхам Алиев Микаилу Джаббарову: «Чиновники как пиявки прилипают к предпринимателям»

«Альтернативы реформам нет. О новой экономической модели я говорил еще на своей церемонии инаугурации. Основные контуры были определены еще тогда. Проведенные после этого реформы и кадровые реформы преследуют эту цель. Кадровые реформы неизбежны. Я говорил, что в 21 веке мы не можем добиться новых успехов со старым мышлением», - заявил президент Ильхам Алиев на встрече с Микаилом Джаббаровым в связи с назначением его на должность министра экономики, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.

Глава государства отметил, что Азербайджан должен создать условия для того, чтобы лица с предпринимательской жилкой могли заниматься бизнесом и не сталкивались с давлением и вмешательством со стороны чиновников.

«Эти «грязные руки» должны отстать от предпринимателей. Иногда чиновники, руководители местных органов исполнительной власти, в особенности в регионах, не дают возможности предпринимателям. Если кто-то открывает для себя небольшое дело, то они как пиявки прилипают к предпринимателям. Против них будут предприняты очень серьезные меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения, и вы как министр должны стараться, чтобы таких случаев не было. Если такое произойдет, то сразу информируйте меня. Против таких чиновников будут предприняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дышать, чтобы они спокойно работали. Не может быть никаких выплат, кроме как налогов», - сказал глава государства.