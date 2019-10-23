Нефть дорожает после падения

Повышение цен на нефть ускорилось после выхода данных о сокращении коммерческих запасов в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 23 октября подорожали на $0,41 (на 0,69%) - до $60,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,42 (на 0,77%) - до $54,9 за баррель.

Как сообщило Министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.