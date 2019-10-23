Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает официальный сайт главы государства.

Отметив, что Азербайджан и Иран связывают дружественные и добрососедские отношения, глава государства подчеркнул, что нынешний уровень нашего сотрудничества вызывает удовлетворение.

Президент Ильхам Алиев отметил большие возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках транспортных коридоров Север-Юг, Юг-Запад. Глава государства отметил роль Межправительственной совместной комиссии в развитии торгово-экономических связей между Азербайджаном и Ираном и подчеркнул, что комиссия и дальше продолжит свою деятельность в том же составе.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания президента Хасана Роухани. Сообщив, что Президент Хасан Роухани в ближайшие дни посетит Азербайджан для участия в предстоящем в нашей стране XVIII саммите Движения неприсоединения, он отметил, что встреча с главой нашего государства в рамках визита внесет вклад в дальнейшее развитие связей.

Джавад Зариф выразил уверенность в том, что Бакинский саммит Движения неприсоединения будет организован азербайджанской стороной на высоком уровне, и председательство нашей страны в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах будет успешным.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Ирана, просил передать и его приветствия президенту Ирана и отметил, что с удовлетворением ожидает встречи с президентом Хасаном Роухани в рамках предстоящего в Баку саммита Движения неприсоединения.