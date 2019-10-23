Российская военная полиция начала патрулирование на сирийско-турецкой границе

Российская военная полиция приступила в среду к патрулированию территории в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" представитель командования группировки Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

"Согласно достигнутым ранее договоренностям между главами РФ и Турции, с 12 часов подразделение российской военной полиции приступило к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция выдвинулась на северо-восток Сирии к территориям, которые граничат с зоной проведения турецкой операции "Источник мира", и прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) в районе границы с Турцией.