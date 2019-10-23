Россия выдала Испании "вора в законе" Тариэла Ониани

"Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности", - сказала Волк.

Из России в Испанию экстрадирован отсидевший срок в РФ Тариел Ониани (Мулухов), разыскиваемый Интерполом за похищение человека и предметов искусства, сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2009 году Тариел Ониани (известен как Таро) был задержан в России за похищение человека и вымогательство. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет в колонии строгого режима.

В августе 2018 года по материалам, подготовленным оперативниками Главным управлением уголовного розыска МВД России, в отношении осужденного было принято решение о нежелательности его пребывания в РФ, о чем ему объявлено.

Ониани разыскивался по каналам Интерпола по запросу Испании, которая подозревала его в причастности к банде, действовавшей на территории этого государства. "По информации иностранных коллег, участники группы обвиняются в похищении предметов искусства и вымогательствах. Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД РФ.

В апреле 2019 года по истечении срока наказания Ониани был задержан сотрудниками полиции в Оренбургской области на основании международного уведомления о розыске и аресте. "Сегодня он доставлен в международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов", - сказала Волк.

Тариэл Ониани (Мулухов, он же Таро) - криминальный авторитет грузинского происхождения, "вор в законе", один из лидеров "кутаисской преступной группировки". 19 июля 2010 года был приговорен судом в России к 10 годам лишения свободы, а 9 апреля 2019 года освобождён из колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области.