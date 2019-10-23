Отбор на ЧМ-2020: Азербайджан победил Молдову

Наша команда выступает в отборочной группе 3, игры которой проходят в Баку. В первом матче соперником сборной Азербайджана были молдаване. Со счетом 3:1 победили подопечные Жозе Алесио.

На 8-й минуте вперед вышли гости – отличился Андриан Лашчу. Азербайджан сравнял счет на 12-й минуте благодаря голу Болиньи. На 33-й минуте отличился Вассоура, а спустя две минуты ворота молдаван вновь поразил Болинья.

В другом матче нашей группы Словакия разгромила Черногорию – 5:0.

Завтра в 20:00 Азербайджан сыграет с Черногорией. Чуть раньше, в 17:00, на площадку Дворца спорта выйдут Молдова и Словакия. Решающие игры состоятся 26 октября: Черногория – Молдова (17:00), Азербайджан – Словакия (20:00).

Две лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в Элитный раунд. Там 16 сборных будут поделены на четыре квартета. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие 2-е места, сыграют в стыковых матчах, где определят обладателей еще двух путевок.