Азербайджанке доверили еще один пост в Совете Европы

Сегодня на 48-м заседании Специального Европейского комитета Совета Европы по Всемирному антидопинговому агентству (CAHAMA), которое проводилось в Страсбурге, глава Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли была избрана руководителем по гендерному равенству данного Комитета.

Ее роль будет состоять в определении путей внедрения гендерной концепции в работу программ и действий межправительственных органов и других структур Совета Европы, а также в определении вместе с Комиссией по вопросам равноправия женщин и мужчин возможности разработки мероприятий и новых видов деятельности, способствующих обеспечению гендерного равенства.

Отметим, что Шафаг Гусейнли является также вице-председателем Специальной группы экспертов по обеспечению эффективного доступа спортсменов к правосудию и справедливому судебному разбирательству мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы и членом Специальной группы WADA по вопросам национальных антидопинговых агентств.