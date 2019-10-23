Трамп о предстоящей встрече с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп может встретиться с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом в самое ближайшее время. Об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции, передает ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить всех с американской стороны, кто помог достичь прекращения огня в Сирии и спасти так много жизней, а также поблагодарить президента Турции Эрдогана. Это человек, которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну и, как он считает, делает правильные вещи для своей страны. Мы можем встретиться в самом ближайшем будущем", - сказал американский лидер.