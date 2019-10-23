Реформы вступают в новый этап – нужны новые кадры первый комментарий
Когда президент Ильхам Алиев впервые заговорил о необходимости широкомасштабных реформ и объявил это приоритетом правительства, многим почему-то показалось, что все совершится как-то сразу - революционным путем. И больше всего они, честно говоря, ожидали даже не итогов этих реформ, а простых кадровых перемен. Логика была простая – чиновники, органически вжившиеся в свои кресла, не могут и не хотят реформ. И с этим нельзя не согласиться. Но глава государства думал несколько иначе, решив сначала довести реформы до определенного уровня, а по ходу уже определиться с этим вопросом. И этот момент, кажется, настал – новые назначения идут один за другим.
Как и ожидалось, кадровые перемены начались с экономического блока, где реформы и ожидались. И начались не снизу вверх, как обычно, а наоборот, сверху вниз. Первым команду покинул изрядно постаревший премьер-министр Артур Расизаде. Занявший его место Новруз Мамедов просто не смог шагать в ногу с новыми требованиями и уступил кресло помощнику президента по экономическим вопросам Али Асадову – новый премьер и возглавит реализацию программы реформ. Более опытному Асадову президент поручил поднимать экономику на новые высоты.
Но и ему нужна новая команда, дедовскими методами управления экономику особенно не поднимешь, а это основное требование президента и общества. Прошло всего несколько дней, а Кабмин покинули два вице-премьера – Гаджибала Абуталыбов и Али Гасанов, бывший министр экономики Шахин Мустафаев уже назначен вместо одного из них. Новые помощники и у Асадова. Но кадровый механизм запущен основательно. Ильхам Алиев не намерен останавливаться на полпути. Следующий шаг закономерно коснулся министерств.
И вновь первым испытало это на себе главное звено экономического блока – Министерство экономики. Глава государства объединил его с Минналогов, Гокомимущества и Антимонопольным комитетом. Обратите внимание – Антимонопольный комитет, о существовании которого все уже как-то позабыли, вошел в состав Минэкономики, и это вполне естественно. Он и был в составе министерства ранее. Госкомимущества, самая, пожалуй, скандальная госструктура в стране, тоже займет свою привычную нишу в структуре министерства, из которого он в свое время вышел. А вот Минналогов…
Тут стоит призадуматься глубже. В обществе давно уже раздавались мнения о необходимости объединения этой фискальной структуры с другими финансовыми ведомствами. Таких примеров, кстати, немало среди стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому-то ряд экспертов и предлагал объединить Минналогов и даже Гостаможню с… Минфином. И это звучало вполне логично – и опыт мировой есть, и сфера деятельности у всех трех ведомств схожая – собирают деньги в госбюджет.
Но Ильхам Алиев нарушил эту установившуюся в ряде стран традицию. А почему, думается, станет ясно, если вспомнить, кого он назначил главой нового суперминистерства. Да, Микаил Джаббаров положительно себя зарекомендовал на всех постах, которые занимал до этого. К тому же в 2004-2009 он уже занимал должность заместителя министра экономического развития Азербайджана, так что новое место для него не такое уж и новое. Только теперь он вернулся сюда уже вместе с налоговой службой страны, которую в последние два года возглавлял. И за эти два года сделал то, чего не смог добиться за долгие годы его предшественник. Проведенные за короткий срок фискальные реформы дали такой эффект, который впору заносить в учебники для налоговиков. А теперь новому министру предстоит и экономику развивать, и бюджет пополнять.
И задачу ему поставил президент Ильхам Алиев четкую - отныне развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора является основным нашим приоритетом. Для достижения данной цели в последние годы проделана большая работа. Но «все это должно делаться через призму развития бизнеса». Президент подчеркнул, что в развитых странах ВВП формируется в основном за счет малого и среднего бизнеса. И Азербайджан также должен создать условия для того, чтобы «лица с предпринимательской жилкой могли заниматься бизнесом и не сталкивались с давлением и вмешательством со стороны чиновников».
Хотя в целом глава государства доволен результатами проводимых реформ, но отметил необходимость усиления работы, особенно по борьбе с теневой экономикой. А что касается реформ, в том числе и кадровых, то они необходимы. «Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Мы не сможем достичь успеха в XXI веке со старым мышлением», - подчеркнул он. И даже чисто визуально куда приятнее выглядят новые министры. Молодые, спортивного телосложения люди вытесняют постепенно грузных, отягощенных многолетним грузом государственных и личных проблем чиновников с крепко устоявшимся взглядом, который они уже не могли и не хотели менять. Не говоря уже о прекрасном владении ими иностранных языков и современными методами управления.