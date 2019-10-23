Эльнур Мамедов, отдел экономики 23 октября 2019, 23:27

Когда президент Ильхам Алиев впервые заговорил о необходимости широкомасштабных реформ и объявил это приоритетом правительства, многим почему-то показалось, что все совершится как-то сразу - революционным путем. И больше всего они, честно говоря, ожидали даже не итогов этих реформ, а простых кадровых перемен. Логика была простая – чиновники, органически вжившиеся в свои кресла, не могут и не хотят реформ. И с этим нельзя не согласиться. Но глава государства думал несколько иначе, решив сначала довести реформы до определенного уровня, а по ходу уже определиться с этим вопросом. И этот момент, кажется, настал – новые назначения идут один за другим.

Как и ожидалось, кадровые перемены начались с экономического блока, где реформы и ожидались. И начались не снизу вверх, как обычно, а наоборот, сверху вниз. Первым команду покинул изрядно постаревший премьер-министр Артур Расизаде. Занявший его место Новруз Мамедов просто не смог шагать в ногу с новыми требованиями и уступил кресло помощнику президента по экономическим вопросам Али Асадову – новый премьер и возглавит реализацию программы реформ. Более опытному Асадову президент поручил поднимать экономику на новые высоты. Но и ему нужна новая команда, дедовскими методами управления экономику особенно не поднимешь, а это основное требование президента и общества. Прошло всего несколько дней, а Кабмин покинули два вице-премьера – Гаджибала Абуталыбов и Али Гасанов, бывший министр экономики Шахин Мустафаев уже назначен вместо одного из них. Новые помощники и у Асадова. Но кадровый механизм запущен основательно. Ильхам Алиев не намерен останавливаться на полпути. Следующий шаг закономерно коснулся министерств.

И вновь первым испытало это на себе главное звено экономического блока – Министерство экономики. Глава государства объединил его с Минналогов, Гокомимущества и Антимонопольным комитетом. Обратите внимание – Антимонопольный комитет, о существовании которого все уже как-то позабыли, вошел в состав Минэкономики, и это вполне естественно. Он и был в составе министерства ранее. Госкомимущества, самая, пожалуй, скандальная госструктура в стране, тоже займет свою привычную нишу в структуре министерства, из которого он в свое время вышел. А вот Минналогов… Тут стоит призадуматься глубже. В обществе давно уже раздавались мнения о необходимости объединения этой фискальной структуры с другими финансовыми ведомствами. Таких примеров, кстати, немало среди стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому-то ряд экспертов и предлагал объединить Минналогов и даже Гостаможню с… Минфином. И это звучало вполне логично – и опыт мировой есть, и сфера деятельности у всех трех ведомств схожая – собирают деньги в госбюджет.