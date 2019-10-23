Израиль может отменить обмен заключенными с Россией

Министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской правительственной комиссии Зеэв Элькин заявил, что Израиль скорее всего отложит договор о взаимной выдаче преступников с Россией. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что такое намерение появилось у Израиля после того, как Химкинский городской приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в начале апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда она прилетела из Дели, чтобы дальше отправиться в Тель-Авив. У женщины нашли 9 г гашиша.

По мнению Элькина, процесс негативно отразился на отношениях двух стран.

Также он добавил, что Иссахар везла с собой наркотики, которые не были предназначены для ввоза в Россию. Багаж должен был быть перемещен из одного самолета в другой. Министр отметил, что по индийскому и израильскому законодательству такое количество наркотиков разрешено для личного пользования.