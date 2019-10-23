Ильхам Алиев Рамизу Мехтиеву: «Надо уступить дорогу молодежи»

«Вы внесли большой вклад в развитие нашей страны как в советский период, так и в годы независимости. Неслучайно великий лидер Гейдар Алиев назначал вас на важные посты еще в годы вашей молодости. Вы хорошо знаете, что Гейдар Алиев был очень требователен в выборе кадров и у него был ряд очень серьезных критериев. Назначение вас в молодом возрасте на важные должности показывало, что вы были достойны этого», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с экс-главой Администрации президента, новоизбранным президентом Академии Наук Рамизом Мехтиевым, сообщает АзерТадж.

Глава азербайджанского государства рассказал об исторической заслуге Р.Мехтиева в становлении Третьей Азербайджанской Республики и необходимости смены политических элит: «Как молодой талантливый кадр вы под руководством великого лидера работали и в советский период, и в годы независимости. Помню, в советский период, в 1970-х годах вы были назначены первым секретарем основного района нашего Баку, именуемого тогда районом 26 Бакинских комиссаров, нынешнего Сабаильского района, и на этой должности добились больших успехов. После этого великий лидер пригласил вас в Центральный Комитет, и вы были руководителем организационного отдела. Это был, возможно, самый ведущий отдел Центрального Комитета. Потому что в центре внимания в этом отделе находились вопросы кадровой подготовки. Когда Гейдар Алиев начал работать в Москве, в Политбюро, вы знаете, что по его рекомендации вы были назначены на должность секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана по идеологии. А это была очень важная должность, то есть, вы руководили идеологической работой. Естественно, после того, как великого лидера Гейдара Алиева необоснованно сняли со всех должностей, вас также освободили от должности, и лишь после возвращения Гейдара Алиева к власти в Азербайджане он вновь пригласил вас. Это было проявлением большого доверия. Потому что и вы хорошо знаете, и я хорошо знаю, что тогда многие кадры, которых взрастил Гейдар Алиев, которым он дал высокие должности, предали его, и он после возвращения к власти в 1993 году, уже не доверял им. То, что он сразу назначил вас на должность, говорит о том, что он верил вам, в то же время в эти тяжелые для нашего народа годы вы сохранили преданность великому лидеру, и в период работы под его руководством доказали это. Вы были назначены Гейдаром Алиевым на должность руководителя Администрации президента и достигли больших успехов в этой очень важной, ответственной работе. А в течение последних 16 лет мы работаем вместе. Мы, можно сказать, ежедневно находимся на связи, контактируем по несколько раз в день. Вам принадлежит очень большая и неоспоримая роль в успешном, всестороннем развитии нашей страны. Я отношусь к вам с большим уважением. Вы всегда считали государственность превыше всего, и сегодня азербайджанское государство развивается, все стоящие перед нами задачи выполняются. Вам принадлежит большая роль в выполнении этих задач.

Однако жизнь не стоит на месте, ваш возраст уже перевалил за восемьдесят, и вы всегда говорили, что мы должны продвигать молодежь, уступить молодежи дорогу, чтобы они созрели, чтобы наше развитие стало долгосрочным. Молодежь должна созреть настолько, чтобы в будущем могла достойно управлять нашей страной. Молодежь должна воспитываться в национальном духе. Сейчас, и вы это хорошо знаете, под именем глобализации, можно сказать, национальная самобытность некоторых стран, народов как бы столкнулась с угрозой исчезновения. Под именем глобализации происходит отождествление, прививаются ценности, чуждые некоторым народам, и мы сопротивляемся этому. Мы должны вырастить такую молодежь, которая предана Родине, народу, для которой независимость превыше всего. Поэтому выдвижение молодых кадров позволяет им набраться опыта, в то же время пожилые кадры, давая им советы, наставляют их на правильный путь.

Я знаю, что вы также активно занимаетесь научной работой, являетесь автором очень больших научных трудов. Знаю, что вы хотите в дальнейшем заниматься научной работой. У вас очень большой потенциал, и книги, автором которых вы являетесь, достойны очень большого внимания и оценки».