У Трампа нашли «тайный» источник информации об Украине

У главы Белого дома Дональда Трампа есть «тайный» канал получения информации об Украине, сообщили источники в администрации и Конгрессе США.

Источники New York Times утверждают, что Трамп тайно получает информацию от помощника в Совете национальной безопасности Белого дома Кэшьяпа Пателя. Патель курирует вопросы противодействия терроризму, формально он не имеет отношения к работе с Украиной. Утверждается, что именно эта информация, а не брифинги СНБ формируют представления Трампа об Украине, передает ТАСС.

О «тайном» канале стало известно из показаний Фионы Хилл, которая работала старшим директором СНБ по России. Она рассказала конгрессменам о подозрениях в адрес Пателя, которого за глаза стали называть «директором по Украине».