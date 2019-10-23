Турция станет главной темой на совещании НАТО

Министры обороны стран - членов НАТО намерены провести переговоры в Брюсселе 24 октября, в рамках которых будет обсуждаться военная операция Турции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед переговорами генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что министры, как ожидается, затронут также идею главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Отмечается, что другими ключевыми вопросами встречи будут защита телекоммуникаций в мирное и военное время, а также дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил альянса.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась более шести часов. По словам российского лидера, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения, касающиеся Сирии.