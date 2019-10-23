«Думаю, что решение президента об объединении ряда ключевых госструктур, отставки и новые кадровые назначения в правительстве носят знаковый характер и свидетельствуют о начале обновления всей системы государственного управления Азербайджана. В Азербайджане началась новая эпоха», - выразил haqqin . az свое мнение о последних решениях главы государства Ильхама Алиева экс-президент Аяз Муталибов.

Очевидно, за этим последует еще более важный этап коренных преобразований государственной системы, уверен он, отмечая, что «это очень важные для имиджа нашей страны шаги».

«В современном мире одним из показателей демократии в государстве является широкое участие в правительстве и в целом системе управлении страной молодых, высокопрофессиональных кадров с современным мировоззрением и походами», - подчеркивает Муталибов.

На данном этапе, считает он, необходимо, чтобы «глава государства, как говорится, без оглядки, в условиях внутриполитической стабильности осуществил задуманные реформы».