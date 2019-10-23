Наркокурьер с героином попался на границе с Ираном 3,5 килограмма
22 октября около 22:00 приблизительно в 15 метрах от берега пограничники береговой охраны Астаринского района Азербайджана обнаружили пытавшегося скрыться неизвестного мужчину, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.
Согласно информации, в ходе осмотра у наркокурьера было изъято 3,5 килограмма героина и 100 граммов метамфетамина. Задержанным оказался житель деревни Шахагачи Астаринского района 31-летний Сархан Керем оглу Рахманов.
По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении.