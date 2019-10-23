Главный соперник Трампа оставил позади своих конкурентов

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден - главный соперник республиканца Дональда Трампа - значительно увеличил отрыв от других кандидатов в президенты от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS с 17 по 20 октября для телеканала CNN.

По его данным, 34% респондентов готовы поддержать Байдена в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, которые пройдут осенью 2020 года. Далее следуют сенатор Элизабет Уоррен с 19% голосов и сенатор Берни Сандерс с 16%, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее на фоне скандала в США рейтинг Байдена снизился почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. Согласно подсчетам Real Clear Politics, в начале октября Байден, который хоть и оставался лидером среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% респондентов.