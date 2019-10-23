Глядя со стороны, вне азербайджанского контекста, отставка "старой гвардии" вызывает гамму впечатлений - сложная смесь величия момента ухода патриархов Системы, как бы к ним не относились, и драмы их политической жизни. Сочетание картины величия страны, которую удалось выстроить, и тут скорее даже преодолевая их инерцию последних лет, и того тупика в котором они оказались персонально, как чиновники.

При этом парадокс, а точнее счастливое обстоятельство азербайджанской власти, что в силу характера президента и его ближайшего окружения, эту систему удалось вылечить от патологического изъяна и плавно перевести на другие принципы. Этот переход оказался трудным, Ильхам Алиев прямо сказал - было множество противников. Он занял много непростых лет, в условиях кризиса глобальных рынков и внутренней экономической перестройки. Не все этапы этого пути транзита завершились. Но многое уже удалось.

Поэтому, мне кажется группу "старослужащих" высшего эшелона азербайджанской власти, а речь идет не только о вице-премьерах, но достаточно большой группе, не столь возрастных политиков, их всех, преследует сложная гамма чувств. С одной стороны, они выпестовали такой вариант Системы, где аппарат чиновников усвоил принципы стабильности в максимально узком смысле - не просто быть лояльным лидеру, а совершенно закупориться. Фактически превратив систему власти в замкнутую капсулу. Где вход, желающие могут купить, но ни позитивной ротации, ни выхода уже нет. Поэтому, в общем-то они понимают, что хорошо отделались - официально, их достойно провожают. Представим, как бы они уходили в случае прихода "оранжевого" реформатора. Этот был бы метод палача.

Ведь очевидно, они видят, с каким облегчением страна встречает президентские решения последних дней и в целом полутора лет - уж много лет ждали подобной позитивной управленческой динамики.

И здесь еще один момент, для понимания азербайджанских внутривластных реалий. Стойкость"старой гвардии" - индикатор насколько медленно течет время в Азербайджане. Год назад, решения последних дней - по бывшему мэру Баку, по вице-премьерам, по руководителю администрации президента Рамизу Мехтиеву, фактически уже были в голове президента, быть может даже лежали на рабочем столе. Достаточно было подписать. Ведь за ними не стоит крупная олигополия. Началась бы клановая война? Это смешно. Никакой реакции от их увольнения год назад не последовало бы - это очевидно. Однако нет. Значит мягкий кадровый демонтаж соответствует именно таким скоростям системы - медленно и постепенно, это искусство анестозиолога… Со стороны, такие темпы не очень понятны. Но таковы реалии вывода постепенного роста динамики: нельзя начинать двигаться с третьей передачи.

При этом даже сейчас Ильхам Алиев не стремится убрать Рамиза Мехтиева полностью с политического поля как фигуру, предоставив ему возможность баллотироваться в Академию Наук Азербайджана. И здесь, тоже парадокс между виртуальным нынешним значением Мехтиева в системе азербайджанской власти, и тем, что президент отдает ему дань уважения, как близкому соратнику своего отца, великого Гейдара Алиева.

Рамиз Мехтиев профессиональный идеолог, еще советской школы. Но идеолог без идеологии, в смысле комплекса правил идеологической работы и инструментов. Фактически, он осуществил прививку выверенных столетиями принципов китайского "легизма" на азербайджанскую почву. Возможно, это звучит упрощенно, но именно так, если суммировать несколькими фразами. Шан Ян, создатель этой школы, достаточно пластичный философ, но, пожалуй, наиболее точно передающий принципы создания сверхпрезидентских вертикалей. В ряде трактатов он утверждал - "Когда народ сильнее своих властей - государство слабое; когда власти сильнее своего народа - армия могущественна. В образцовом государстве власть правителя опирается на силу и никаким законом не связана, потому как закон и образцовая власть тождественны". При этом, он же настаивал - "титулы даются не по рождению, а по реальным заслугам", поэтому любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра. Очень созвучно постсоветскому периоду евразийского пространства - где многие карьеры начинались с нуля, но при этом побеждали в конкуренции лишь те, кто встраивались в систему государственного строительства. Кстати, имено в тот период в Китае утвердилась частная собственность на землю, вспомним, что опять же весьма перекликается с нашим временем.

Таким образом, многочислненные работы Мехтиева методично прочитывали путь Алиевых не просто как отдельный феномен лидерства, но как путь становления сильного государства.

Все это, безусловно важный и интересный публицистический опыт самоописания системы, интеллектуальный эксперимент формирования гибридного консерватизма и технократизма. В этом отношении Баку и Москва тождественны. В обеих столицах, есть любители подобных историко-идеологических конструктов и поисков, в русле осовремененного национал-консерватизма противопоставленного западным новомодным диструкциям. Безусловно, почва благодатная, учитывая реальный конфликт между постсоветскими системами и западными практиками.

Но с одной оговоркой - к реальной повседневности эти построения имеет мало отношения. Да, как некое объяснение задач политики государства, как инструмент медиа политики, но это не идеология, как орган управления (власти) в системе общество-государство. Этот орган скончался раньше краха Союза Союза. Хотя люди, типа Мехтиева и других его российских коллег, работавших на этой ниве, остались, и надолго пережили то государство. И теперь, тот опыт идеологии не восстановить подобными публикациями. Не стоит путать идеологию с инструментами молодежной политики, партийными программами партии власти, военно-патриотическим восспитанием, работой со СМИ, защитной антизападной риторикой, и полемикой с враждебными соседями. Базовые принципы повседневного опыта современной системы власти не сочетаются с правилами идеологической работы.

Поэтому, так легко Владислав Сурков, признанный "идеолог" путинского правления оказался передвинут на другие направления госслужбы, и его организационная структура - Фонд Эффективной Политики был снят с дотаций во времена бюджетной оптимизации как лишняя "вишенка". Путинская система от этого не рухнула, более того, даже не заметила схода с политического горизонта этих структур идейного влияния. Все это и к идеологии Рамиза Мехтиева относится напрямую. Новая азербайджанская система, готовящаяся к вызовам 2020 -х годов тоже не заметит уход Мехтиева.