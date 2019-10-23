В Сабирабаде мужчина пытался утопить свою семью

Сегодня утром в Сабирабадском районе житель села Йолчубейли 59-летний Гарахан Гумматов покончил с собой, бросившись с моста в реку Кура, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, мужчина вместе с женой и сыном ехал на своем автомобиле ВАЗ-2107. В ходе поездки между ними произошел конфликт, и тогда мужчина решил съехать на машине с моста в реку. Однако ограждение моста не дали автомобилю свалиться в воду. Тогда Гарахан Гумматов вышел из автомобиля и бросился с моста в реку.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а спасатели-водолазы ищут тело самоубийцы.