Закир Гасанов отправился на заседание НАТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Брюссель для участия в заседании НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе заседания, которое пройдет 25 октября, состоятся обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи Закира Гасанова.