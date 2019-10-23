Закир Гасанов отправился на заседание НАТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Брюссель для участия в заседании НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе заседания, которое пройдет 25 октября, состоятся обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и другим темам, представляющим взаимный интерес.
В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи Закира Гасанова.