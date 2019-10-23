Легенда менеджмента Ицхак Адизес впервые выступит в Баку

В Баку будет проведен бизнес-форум «Формула успеха любой организации» с участием консультанта ведущих мировых компаний, таких как Volvo, Visa, Bank of America, Coca-Cola, Сбербанк и Sibur, доктора Ицхака Адизеса. Мероприятие состоится 8 ноября в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На бизнес-форуме обсудят секреты завоевания лидирующих позиций на рынке, создание эффективной системы менеджмента, а также инструменты и инновационные подходы к успешному управлению.

Наряду с Ицхаком Адизесом на форуме также выступит Павел Белорусский, профессиональный руководитель, обладающий более чем 15-летним опытом работы в сфере предпринимательства. П.Белорусский поделится личным опытом эффективного и результативного управления бизнесом.

Билеты уже в продаже. Подробную информацию о ценах на билеты, программе мероприятия, условиях участия и спикерах можно найти на официальной странице мероприятия, а также по телефону (+99450) 290 49 79.

Бизнес-форум состоится при спонсорской поддержке Gilan Holding, Pasha Bank и Milla.