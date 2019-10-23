В рамках конференции Энергетической хартии Азербайджана в 2020 году в Баку состоялся Международный форум Энергетической хартии при совместной организации Министерства энергетики и Секретариата Энергетической хартии.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что в настоящее время в энергетическом секторе, благодаря широкому использованию возобновляемой энергии и повышению энергоэффективности, происходит трансформация энергии с поощрением технологий в глобальном масштабе. Министр, говоря о проекте энергетической диверсификации по проекту "Южный газовый коридор", отметил, что с июля прошлого года по газопроводу TANAP в Турцию поставлено более в 3 млрд кубметров газа. А по Трансадриатическому газопроводу (TAP), обеспечивающему поставку газа в Европу, выполнение работ составляет около 90%: “2020 год станет годом осуществления плана диверсификации, который Европа уже многие годы обсуждает и пытается реализовать.

П.Шахбазов, подчеркнув, что в настоящее время под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществляются коренные реформы в энергетическом секторе, отметил, что основными целями этих реформ являются широкое использование возобновляемых источников энергии и привлечение в этот процесс иностранных инвестиций, переход на конкурентоспособную либеральную модель рыночной экономики в энергетическом секторе и, тем самым, достижение устойчивой энергосистемы, приверженности делу защиты окружающей среды. Секретариат Энергетической хартии оказывает необходимую поддержку Министерству энергетики в этом процессе.

"Секретариат Энергетической хартии оказывает Азербайджану поддержку в разработке соответствующего законодательства по энергоэффективности в соответствии с лучшим опытом Европейского Союза и мира. В прошлом году был завершен первый законопроект ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности". В этом году мы приступили к разработке Национального плана действий по энергоэффективности Азербайджана, который планируется завершить к концу 2019 года и обсудить с соответствующими органами в начале 2020 года.”

Форум продолжил работу в четырех сессиях по вопросам развития возобновляемой энергии и роли технологий, регуляторных механизмов, поощрения энергоэффективности, безопасности поставок на региональном уровне. В форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена, представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, иностранных посольств в Азербайджане.